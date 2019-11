Rennfahrer Mick Schumacher als „Sportler mit Herz“ geehrt

Frankfurt/Main Rennfahrer Mick Schumacher ist auf dem Sportpresseball in Frankfurt als „Sportler mit Herz“ geehrt worden. Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher kam mit seiner Mutter Corinna in die Alte Oper und nahm dort die Auszeichnung für sein soziales Engagement in Empfang.

