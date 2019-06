Rekordpreis für Baseballer-Trikot in New York

New York Ein Trikot des legendären amerikanischen Baseballspielers Babe Ruth ist bei einer Auktion in New York für umgerechnet 5 Millionen Euro versteigert worden. Dies sei ein neuer Rekord für Sport-Erinnerungsstücke, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf das Auktionshaus.

