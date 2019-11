Rekorde - Dow steigt in Richtung 28 200 Punkte

New York Vor dem Feiertag „Thanksgiving“ haben die US-Börsen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 28 164,00 Punkte. Der Euro erholte sich wieder etwas und wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,1000 Dollar gehandelt.

