Regierungsbildung in Israel gescheitert - Neuwahl am 2. März

Jerusalem Die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel sind nach der Wahl im September gescheitert. Das Parlament stimmte für seine Auflösung, die Neuwahl wird am 2. März 2020 stattfinden, teilte das Parlament in Jerusalem mit.

