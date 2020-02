Regierung will besser über Strahlenschutz bei 5G informieren

Berlin Angesichts von Vorbehalten in der Bevölkerung will die Bundesregierung die Bürger besser über Fragen rund um den Strahlenschutz etwa bei 5G-Sendemasten informieren. Dazu richtet das Bundesamt für Strahlenschutz das neue „Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder“ in Cottbus ein.

