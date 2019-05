Regierung verlängert Kaufprämie für E-Autos bis Ende 2020

Berlin Die Bundesregierung will die weiter schwache Nachfrage nach Elektroautos ankurbeln und verlängert die staatliche Kaufprämie bis Ende 2020. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Berlin an.

