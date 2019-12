RB Leipzig vorerst Tabellenführer nach 3:0 in Düsseldorf

Düsseldorf RB Leipzig hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Sachsen kamen am Abend bei Fortuna Düsseldorf zu einem verdienten 3:0. Mit ihrem sechsten Liga-Sieg in Serie zog die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 33 Punkten an Borussia Mönchengladbach vorerst vorbei.

