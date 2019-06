Razzien in Hamburger Shisha-Bars

Hamburg In Hamburg haben Zoll und Polizei am Abend in einer großangelegten Aktion Shisha-Bars kontrolliert. Es gehe in erster Linie darum, ob in den Bars mit unversteuertem Tabak gehandelt werde, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Hamburg.

