Razzia in England: Fünf Terrorverdächtige festgenommen

London Die britische Polizei hat in verschiedenen Teilen Englands insgesamt fünf Männer wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Festnahmen ereigneten sich in Manchester, im ostenglischen Peterborough und in London.

