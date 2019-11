Rauchende Bremsen - Nachtzug mit 200 Reisenden gestoppt

Bernau am Chiemsee Heiß gelaufene Bremsen haben am frühen Morgen den Nachtzug von Venedig nach München gestoppt. „Rund 200 Reisende mussten den Zug verlassen und wurden in Bussen bis zum Bahnhof Rosenheim gebracht“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa