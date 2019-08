„Raketenmann“ Zapata fliegt über den Ärmelkanal

St. Margaret's Bay Frankreichs „Raketenmann“ Franky Zapata hat mit seinem Flugbrett den Ärmelkanal überquert. Er landete nach 20 Minuten in der Nähe von Dover, nachdem er zuvor in Sangatte an der französischen Küste aufgebrochen war.

