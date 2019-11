Rätselhafter Tod eines Kita-Kindes: Hinweis auf Stromschlag

Frankfurt/Main Der in einer Kita in Frankfurt am Main gestorbene Junge hat sich nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Stromschlag tödlich verletzt. Es deutet alles darauf hin, sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen.

