R. Kelly muss wegen Missbrauchsvorwürfen in New York vor Gericht

New York Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly hat heute seinen ersten Gerichtstermin in New York. Der 52-Jährige war vor rund zwei Wochen in Chicago festgenommen worden. Ein Richter dort hatte entschieden, dass der Musiker vorerst in Haft bleiben muss.

Von dpa