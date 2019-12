Qualifikation bei der Vierschanzen-Tournee

Garmisch-Partenkirchen Bei der Vierschanzentournee steht heute in Garmisch-Partenkirchen die Qualifikation auf dem Wettkampfprogramm. Der Oberstdorf-Zweite Karl Geiger will am Silvestertag Jagd auf Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan machen.

