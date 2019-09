Qualifikant Koepfer verpasst Viertelfinale bei US Open

New York Qualifikant Dominik Koepfer hat bei den US Open den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Trotz einer erneut überzeugenden Leistung musste sich der deutsche Tennisprofi in New York dem Russen Daniil Medwedew in vier Sätzen geschlagen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa