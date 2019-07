Prozess um Gruppenvergewaltigung: Opfer soll aussagen

Freiburg Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung von Freiburg will das Gericht heute das Opfer hören. Auf Antrag der Anwältin der 18-Jährigen sollen die Aussagen per Video in den Gerichtssaal übertragen werden.

