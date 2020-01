Prozess gegen Ex-Filmmogul Harvey Weinstein startet

New York Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein startet heute in New York der mit großer Spannung erwartete Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul.

