Proteste vor und in der Siemens-Hauptversammlung erwartet

München Zur Siemens-Hauptversammlung an diesem Mittwoch in München haben Aktivisten verschiedener Gruppen Proteste angekündigt. Sie demonstrieren gegen die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein riesiges Kohlebergwerk des indischen Konzerns Adani in Australien.

