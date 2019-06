„Pride March“ in New York groß gefeiert

New York Zu Konfetti in Regenbogenfarben und der US-Nationalhymne beim Start sind Hunderttausende Menschen in New York für die Gleichberechtigung aller Liebesformen auf die Straße gegangen. 50 Jahre nach den Auseinandersetzungen in der New Yorker Christopher Street sahen sich auch Hunderttausende den „Pride March“ vom Straßenrand aus an.

