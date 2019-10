Premier Johnson appelliert im Brexit-Streit ans Parlament

London Vor einer historischen Sondersitzung des britischen Parlaments zum EU-Austritt hat Premierminister Boris Johnson nochmals an die Abgeordneten appelliert, für seinen Brexit-Deal zu stimmen. „In weniger als zwei Wochen, am 31. Oktober, würden wir dann schon aus der EU sein“, schrieb Johnson in einem öffentlichen Brief in der Zeitung „The Sun“.

