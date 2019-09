Präsidentenwahl in Afghanistan angelaufen

Kabul In Afghanistan hat am Morgen die Präsidentenwahl begonnen. Bilder in sozialen Medien zeigten Menschen aus mehreren Provinzen, die ihre Stimme abgaben oder vor Wahllokalen warteten. Mehr als 72 000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter sichern die Wahl.

