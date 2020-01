Postbote wirft mehr als 400 Briefe in Altpapiercontainer

Leinebergland Ein Postbote soll mehr als 400 Briefe in einen Altpapiercontainer geworfen haben. Zwei Zeugen beobachteten ihn laut Polizei am Mittag in dem niedersächsischen Dorf Lübbrechtsen beim Entsorgen von Papiermengen und schauten nach seinem Verschwinden in dem Container nach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa