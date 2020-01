Pompeo: USA halten in Iran-Krise internationales Recht ein

Washington US-Außenminister Mike Pompeo hat zugesichert, die Vereinigten Staaten würden sich bei ihrem Vorgehen in der Iran-Krise an internationales Recht halten. „Jede Maßnahme, die wir ergreifen, wird im Einklang mit internationaler Rechtsstaatlichkeit stehen“, sagte Pompeo in Washington.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa