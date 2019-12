Polizeieinsatz nahe Checkpoint Charlie - Grund unklar

Berlin Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Mittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund dafür ist noch unklar. Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein.

