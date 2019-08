Polizei: Verdächtiger in Texas ist Weißer

El Paso Bei dem Verdächtigen, der nach den tödlichen Schüssen in El Paso in Texas festgenommen wurde, handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Weißen. Der Mann ist in Gewahrsam und zwischen 20 und 30 Jahre alt.

