Polizei sucht weiter nach Mädchen

Menden Zwei Tage nach ihrem Verschwinden fehlt trotz einer großangelegten Suchaktion jede Spur von der vermissten Zehnjährigen aus Menden im Sauerland. Es sei zu befürchten, dass das Mädchen am Samstag in den Fluss Hönne gefallen sei, der unmittelbar am Haus der Familie entlangfließe, sagte ein Polizeisprecher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa