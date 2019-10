Polizei sucht Ursache für Explosion mit zwei Toten in Essen

Essen Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Haus in Essen haben Spezialisten die Suche nach der Unglücksursache fortgesetzt. Gestern hatte es in dem Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Detonation gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa