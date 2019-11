Polizei soll kinderpornografische Fake-Inhalte nutzen dürfen

Berlin Um Sexualstraftaten zu bekämpfen, sollen Ermittler künftig am Computer erstellte kinderpornografische Inhalte nutzen dürfen. Eine entsprechende Reform kündigte Justizministerin Christine Lambrecht in der „Welt“ an.

