Polizei findet Leiche - Zusammenhang zum Fall Nathalie?

Flensburg Die Polizei hat eine Leiche an einem Feld in Nordfriesland gefunden. Der Fundort liegt in der Nähe des Hofs des Tatverdächtigen im Fall der verschwundenen 23-jährigen Nathalie. Ob es sich bei dem Leichnam um die Vermisste handelt, sagte ein Polizeisprecher nicht.

