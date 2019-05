Politbarometer: CDU in Bremen weiter vor SPD

Bremen Wenige Tage vor der Landtagswahl am Sonntag in Bremen liegt die CDU weiter vor der SPD. Nach dem am Abend veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ käme die seit über 70 Jahren in Bremen regierende SPD auf 24,5 Prozent, die oppositionelle CDU würde mit 26 Prozent stärkste Kraft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa