„Polarstern“ läuft in Richtung Arktis aus - besondere Mission

Bremerhaven Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in der Lloyd Werft in Bremerhaven bricht der Eisbrecher „Polarstern“ am Samstagabend in Richtung Arktis auf. Die anstehende „Mosaic“-Expedition unter der Leitung des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts wird eine ganz besondere sein: Ein Jahr lang wird das Forschungsschiff, festgemacht an einer Eisscholle, mit dem Packeis durch die Zentralarktis driften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa