Pokerweltmeister will für kranke Kinder oder Bildung spenden

Münster Hossein Ensan, neuer Poker-Weltmeister aus Münster in Westfalen, will einen Teil seines Preisgeldes spenden. Er werde einen Teil des Gewinns an jemanden spenden, der sich um kranke Kinder oder Bildung kümmert.

