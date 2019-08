Patient stirbt bei Feuer in Krankenhaus in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Mönchengladbach ist ein Patient ums Leben gekommen. Der Brand war laut Feuerwehr in der Nacht im zehnten Stock der Klinik ausgebrochen. Für den Patienten, in dessen Zimmer es brannte, kam jede Hilfe zu spät.

