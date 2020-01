Passant hält Wolke für Rauch: Großeinsatz am Kölner Dom

Köln Eine kuriose Verwechslung hat am Kölner Dom für einen nächtlichen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Passant habe in der Nacht eine Wolke am Dom für Rauch gehalten und die Feuerwehr alarmiert.

