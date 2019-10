Paris: Demo gegen Gesetzesreform zu künstlicher Befruchtung

Paris Zehntausende Menschen haben Medienberichten zufolge in Frankreich an einer Demonstration gegen eine geplante Reform des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung teilgenommen. Für die Demonstration versammelten sich rund 74 500 Menschen in Paris, berichtet der Nachrichtensender Franceinfo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa