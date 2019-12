Papst zelebriert Christmette - Feiern auch im Heiligen Land

Rom Papst Franziskus feiert am Abend die alljährliche Christmette im Petersdom in Rom. Zum Gottesdienst am Heiligen Abend mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche werden tausende Gläubige in der Papstbasilika und auf dem Petersplatz erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa