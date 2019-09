Papst Franziskus trifft Präsidenten in Mosambik

Maputo Zum ersten Mal in seinem Pontifikat besucht Papst Franziskus Mosambik im Südosten Afrikas. Nach seiner Ankunft gestern Abend stehen heute für das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Hauptstadt Maputo Treffen unter anderem mit Präsident Filipe Nyusi sowie Vertretern der Zivilgesellschaft an.

