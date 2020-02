Orkantief „Viktoria“ fegt über Nordwesten

Offenbach Nach einem sonnigen Start ins Wochenende bringt ein neues Tief über Deutschland vielerorts wieder Regen und Sturm. Orkantief „Viktoria“ erreicht vor allem in der Nordwesthälfte und in Teilen der Mitte Deutschlands verbreitet Sturmstärke, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagt.

