Orkan „Sabine“: Flüge gestrichen, Fernverkehr steht still

Düsseldorf An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen wegen des Orkantiefs „Sabine“ am Morgen zahlreiche Flüge aus. In Düsseldorf wurden Verbindungen nach Berlin, München oder Wien annulliert. In zahlreichen anderen Maschinen etwa nach Lissabon, Amsterdam oder Fuerteventura startete das Boarding nach Angaben des Flughafens aber pünktlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa