Özdemir will an die Spitze der Grünen im Bundestag

Berlin Der Grünen-Politiker Cem Özdemir will die bisherigen Fraktionschefs seiner Partei im Bundestag ablösen und selbst an die Spitze der Abgeordneten rücken. Der Ex-Parteichef tritt bei der Neuwahl des Fraktionsvorstands am 24. September im Team mit der Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa