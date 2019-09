Nur ein Drittel der reinen E-Autos in Großstädten zugelassen

Berlin Nur ein Drittel der reinen E-Autos in Deutschland ist in Großstädten zugelassen. Von insgesamt 83 200 Pkw mit ausschließlich elektrischem Antrieb hatten die Halter von 27 800 Wagen ihre Adresse in rund 80 Großstädten ab 100 000 Einwohnern - und 55 400 im sonstigen Bundesgebiet.

