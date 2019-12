Nürnberg: Mann vor U-Bahn gestoßen

Nürnberg Ein 33 Jahre alter Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war in der Nacht mit einem 32-Jährigen in Streit geraten. Das Opfer fiel ins Gleisbett und wurde unter dem Triebwagen eingeklemmt.

