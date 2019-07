NRW: Ruhiger Start zum Feriensamstag

Düsseldorf Der erste Samstag der Sommerferien hat für Urlauber in NRW ohne Chaos begonnen: Für die Autobahnen meldete der Landesbetrieb Straßen.NRW kaum Behinderungen. Am Flughafen Düsseldorf bildeten sich am Morgen Schlangen an den Check-Ins der Fluggesellschaften, es gab aber keine langen Wartezeiten bei den Sicherheitsüberprüfungen sowie kaum Flugverspätungen.

