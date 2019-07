Niederlande führen Burkaverbot ein

Den Haag Nach einer langjährigen Debatte tritt in den Niederlanden heute ein Burkaverbot in Kraft. „Gesichtsbedeckende“ Kleidung wie Burkas oder Schleier dürfen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern oder auch im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr getragen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa