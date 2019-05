Niederlage für Trump im Kampf um Offenlegung seiner Finanzen

New York Im Streit über die Offenlegung seiner Finanzunterlagen hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Niederlage einstecken müssen. Ein Bezirksgericht in New York wies die Bemühungen Trumps und seiner Familie zurück, die Herausgabe von Bankunterlagen an den US-Kongress zu unterbinden.

