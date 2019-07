New York: Erneut Stromausfall während Hitzewelle

New York Während einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius ist es in New York erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Rund 50 000 Haushalte im Stadtteil Brooklyn und in Westchester County im Norden der Stadt seien betroffen gewesen, teilten die Behörden mit.

