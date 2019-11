Neuer Musikpreis IMA als Echo-Kontrastprogramm

Berlin Mit einem Auftritt von Rock-Weltstar Sting als Höhepunkt hat der neue Popmusik-Preis „International Music Awards“ in Berlin seine Premiere gefeiert. Der Brite wurde am Abend für sein Lebenswerk als Frontmann von The Police und als Solokünstler mit dem „Hero“-Award ausgezeichnet.

