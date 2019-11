Neue Unwetter in Venedig angekündigt

Venedig Die Lage in Venedig bleibt nach tagelangem Hochwasser angespannt. Meteorologen kündigten für heute neue Unwetter an. Die Schulen, die in Italien eigentlich auch samstags geöffnet sind, sollten weiter geschlossen bleiben.

