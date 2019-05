Netanjahu scheitert mit Regierungsbildung

Jerusalem Schwere politische Krise in Israel: Das Parlament in Jerusalem hat sich nur einen Monat nach seiner Vereidigung wieder aufgelöst. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht für eine Neuwahl am 17. September.

