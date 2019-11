Nationalmannschaft trifft in EM-Quali auf Weißrussland

Düsseldorf Die deutsche Nationalmannschaft will sich möglichst schon im ersten der beiden abschließenden Qualifikationsspiele das Direkt-Ticket zur Fußball-EM 2020 sichern. Dazu braucht das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Abend in Mönchengladbach gegen Weißrussland einen Sieg.

